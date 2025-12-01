Mes p’tites histoires du soir Bibliothèque Bouillon de lecture Pannecé

Mes p’tites histoires du soir Bibliothèque Bouillon de lecture Pannecé vendredi 12 décembre 2025.

Mes p’tites histoires du soir

Bibliothèque Bouillon de lecture 235 Rue du Stade Pannecé Loire-Atlantique

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

2025-12-12

En pyjama, avec doudou, écoute des histoires pour bien t’endormir !

Inscription conseillée .

English :

In your pyjamas, with a cuddly blanket, listen to stories to help you fall asleep!

German :

Im Pyjama, mit Kuscheltier, höre dir Geschichten an, um gut einzuschlafen!

Italiano :

In pigiama, con il vostro peluche, ascoltate le storie che vi aiuteranno ad addormentarvi!

Espanol :

En pijama, con tu peluche, ¡escucha cuentos que te ayudarán a conciliar el sueño!

