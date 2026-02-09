MES P’TITES VACANCES Mauguio
Mes P’tites Vacances reviennent en 2026 !
Les pitchouns ont rendez-vous du 21 février au 8 mars prochain pour faire le plein d’animations sur le thème Musiques du monde !
Au programme chant, bal, création d’instrument, découverte d’univers musicaux, percussions corporelles, concerts etc.
Tarif 3€ par atelier
Salle Rosa Parks Carnon
Programme annoncé prochainement
Renseignements au 04 67 50 51 15 .
Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com
