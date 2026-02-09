MES P’TITES VACANCES

Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-21

Mes P’tites Vacances reviennent en 2026 !

Les pitchouns ont rendez-vous du 21 février au 8 mars prochain pour faire le plein d’animations sur le thème Musiques du monde !

Au programme chant, bal, création d’instrument, découverte d’univers musicaux, percussions corporelles, concerts etc.

Tarif 3€ par atelier

Salle Rosa Parks Carnon

Programme annoncé prochainement

Renseignements au 04 67 50 51 15 .

Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mes P?tites Vacances returns in 2026!

L’événement MES P’TITES VACANCES Mauguio a été mis à jour le 2026-02-05 par 34 OT MAUGUIO-CARNON