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MES P’TITES VACANCES Mauguio

MES P’TITES VACANCES Mauguio mercredi 22 avril 2026.

Adresse : Avenue des Comtes de Melgueil

Ville : 34130 Mauguio

Département : Hérault

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif :

Mauguio

MES P’TITES VACANCES

Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-22

Mes P’tites Vacances reviennent pendant les vacances de printemps sur le thème Les 4 éléments !
Au programme des ateliers pédagogiques et ludiques autour des 4 éléments (la terre, l’eau, l’air et le feu) !

L’AIR
Découverte de la pression de l’air
Compréhension du vol grâce à l’air (avions, fusées, cerfs-volants)
Découverte des courants d’air chaud et froid
Objectif comprendre comment l’air agit et permet de voler

L’EAU
Exploration des propriétés de l’eau (densité, tension, adhérence)
Découverte du milieu marin et des espèces
Objectif comprendre le rôle essentiel de l’eau dans la vie

LA TERRE
Étude des volcans et des éruptions
Découverte des roches, fossiles et pierres précieuses
Initiation à la géologie (plaques tectoniques)
Objectif comprendre la formation et la richesse de la Terre

LE FEU
Compréhension de la foudre et de l’électricité
Retour sur la maîtrise du feu à la préhistoire
Objectif découvrir les phénomènes liés au feu et à l’énergie

Tarif 3€ par atelier
Salle Rosa Parks Carnon
Renseignements au 04 67 50 51 15   .

Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15  officedetourisme@mauguio-carnon.com

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English :

Mes P?tites Vacances is back for spring break with a 4 elements theme!

L’événement MES P’TITES VACANCES Mauguio a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MAUGUIO-CARNON

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