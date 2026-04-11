MES P’TITES VACANCES Mauguio
MES P’TITES VACANCES Mauguio mercredi 22 avril 2026.
Mauguio
MES P’TITES VACANCES
Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-22
Mes P’tites Vacances reviennent pendant les vacances de printemps sur le thème Les 4 éléments !
Au programme des ateliers pédagogiques et ludiques autour des 4 éléments (la terre, l’eau, l’air et le feu) !
L’AIR
Découverte de la pression de l’air
Compréhension du vol grâce à l’air (avions, fusées, cerfs-volants)
Découverte des courants d’air chaud et froid
Objectif comprendre comment l’air agit et permet de voler
L’EAU
Exploration des propriétés de l’eau (densité, tension, adhérence)
Découverte du milieu marin et des espèces
Objectif comprendre le rôle essentiel de l’eau dans la vie
LA TERRE
Étude des volcans et des éruptions
Découverte des roches, fossiles et pierres précieuses
Initiation à la géologie (plaques tectoniques)
Objectif comprendre la formation et la richesse de la Terre
LE FEU
Compréhension de la foudre et de l’électricité
Retour sur la maîtrise du feu à la préhistoire
Objectif découvrir les phénomènes liés au feu et à l’énergie
Tarif 3€ par atelier
Salle Rosa Parks Carnon
Renseignements au 04 67 50 51 15 .
Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com
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English :
Mes P?tites Vacances is back for spring break with a 4 elements theme!
L’événement MES P’TITES VACANCES Mauguio a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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