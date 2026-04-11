Mauguio

MES P’TITES VACANCES

Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-22

Mes P’tites Vacances reviennent pendant les vacances de printemps sur le thème Les 4 éléments !

Au programme des ateliers pédagogiques et ludiques autour des 4 éléments (la terre, l’eau, l’air et le feu) !

L’AIR

Découverte de la pression de l’air

Compréhension du vol grâce à l’air (avions, fusées, cerfs-volants)

Découverte des courants d’air chaud et froid

Objectif comprendre comment l’air agit et permet de voler

L’EAU

Exploration des propriétés de l’eau (densité, tension, adhérence)

Découverte du milieu marin et des espèces

Objectif comprendre le rôle essentiel de l’eau dans la vie

LA TERRE

Étude des volcans et des éruptions

Découverte des roches, fossiles et pierres précieuses

Initiation à la géologie (plaques tectoniques)

Objectif comprendre la formation et la richesse de la Terre

LE FEU

Compréhension de la foudre et de l’électricité

Retour sur la maîtrise du feu à la préhistoire

Objectif découvrir les phénomènes liés au feu et à l’énergie

Tarif 3€ par atelier

Salle Rosa Parks Carnon

Renseignements au 04 67 50 51 15 .

Avenue des Comtes de Melgueil Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

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English :

Mes P?tites Vacances is back for spring break with a 4 elements theme!

L’événement MES P’TITES VACANCES Mauguio a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MAUGUIO-CARNON