Mes soeurs Ix Dartayre projet lauréat de la Relève 8

Jeudi 29 janvier 2026 à partir de 18h.

Du 30/01 au 21/02/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 17h. Le Couvent 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-29 18:00:00

fin : 2026-01-29

2026-01-29 2026-01-30

Projet lauréat de la Relève 8

** Vernissage jeudi 29 janvier à partir de 18h Chapelle Noire du Couvent



Avec Girlfriend aux platines

Dans des univers majoritairement bass, break, glitch, slut, trap et hardcore, Girlfriend construit des décors mouvementés, euphoriques et mystérieux. Ses mix, voyageant entre 110 et 170 BPM, sont une véritablelettre d’amour à ses sœurs. The Dolls to the front, the boys in the back





Bar et restauration sur place







** Exposition 29 janvier—21 février 2026 du mardi au samedi de 10h à 17h







** Activation collective dimanche 15 février de 14h à 19h

Avec Aïcha Chikh @3icha.lalla + Ava Namen @avv.vva + Ix Dartayre @xdartayre + Laju Bourgain @uniteton + Leïa de Guibert @liutae_36 + Nuria Mokhtar @numokh + Prudence @bonustrack2.0 + Sasha Ariel @64616ee







En 2026, Art Cade initie une collaboration avec les ateliers Sud Side et Juxtapoz et Parallèle, dans le cadre de la 8eme édition de la Relève pour accompagner une artiste lauréate, Ix Dartayre, de novembre 2025 à janvier 2026, à produire et créer une œuvre in situ au sein de la Chapelle noire du Couvent.

Mêlant photographie, assemblage d’éléments collectés, écriture, installation et performance, Ix Dartayre est une artiste protéiforme qui explore les relations sensibles entre images, corps et espaces, en accordant une attention particulière aux gestes et aux présences convoquées. Ses installations deviennent alors des vecteurs de mémoire, d’intimité et de liens, ouvrant sur des récits à la fois personnels et collectifs.



Avec Mes sœurs, l’artiste développe, au cœur de la Chapelle noire, une proposition qui met en résonance les récits transféminins et l’histoire spirituelle du lieu. Le titre fait écho à la fois au terme de sœurs employé au sein de la communauté transfem — sœurs de vie, de lutte et de transition — et aux religieuses qui occupaient autrefois le couvent. De ce dialogue naissent des formes où s’entrelacent intime et politique, mémoire et sacré. Mobilisant principalement l’installation, l’image et le son, l’artiste cherche à réinscrire des voix, des objets et des gestes dans un espace chargé de symboliques, qu’elle envisage comme un lieu vivant, à traverser, habiter et transformer. Composition sonore par THELIA.







Une coproduction art cade*, Le Couvent/Juxtapoz, les ateliers Sud Side, et Parallèle dans le cadre de son cycle de professionnalisation pour une durabilité du secteur culturel . Avec le soutien de la Drac PACA dans le cadre du programme Culture Pro, de la Région Sud dans le cadre du programme Carte Blanche aux Artistes Arts Visuels, et de la Fondation de France .

Le Couvent 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication.artcade@gmail.com

English :

La Relève 8 winning project

