Mes tampons en linogravure Ressourcerie Le Plant B Paris samedi 21 février 2026.
Gravez la nature et imprimez votre propre tampon dans des chutes de lino.
Lors de cet atelier, vous apprendrez à graver un motif inspiré de la nature, puis à l’imprimer sur des supports récupérés : pages de vieux livres, sachets en kraft, etc.
Si possible, prévoyez à l’avance un dessin simple (formes claires et épurées). Des modèles seront également proposés sur place pour vous inspirer.
Initiez-vous à la linogravure en explorant les formes végétales et en créant votre propres tampons.
Le samedi 21 février 2026
de 14h30 à 17h30
gratuit sous condition
1 place – Prix Libre
Cet atelier est une initiation proposée par un des bénévoles de l’association. Vous repartez avec votre création !
Public jeunes et adultes.
Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org
