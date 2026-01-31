Mes tampons en linogravure Ressourcerie Le Plant B Paris

Gravez la nature et imprimez votre propre tampon dans des chutes de lino.

Lors de cet atelier, vous apprendrez à graver un motif inspiré de la nature, puis à l’imprimer sur des supports récupérés : pages de vieux livres, sachets en kraft, etc.

Si possible, prévoyez à l’avance un dessin simple (formes claires et épurées). Des modèles seront également proposés sur place pour vous inspirer.

Initiez-vous à la linogravure en explorant les formes végétales et en créant votre propres tampons.

Le samedi 21 février 2026

de 14h30 à 17h30

gratuit sous condition

1 place – Prix Libre

Cet atelier est une initiation proposée par un des bénévoles de l’association. Vous repartez avec votre création !

Public jeunes et adultes.

Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org



