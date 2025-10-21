MES TOUTES PETITES VACANCES AU MUSÉE TOUT PETIT CONSTRUCTEUR Place Juhel Mayenne
Début : 2025-10-21 11:00:00
fin : 2025-10-21 11:45:00
Pendant les vacances, le musée du château de Mayenne propose un atelier pour les 0-3 ans
Le château du roi s’est effondré ! Mais heureusement, les enfants sont là pour l’aider à tout reconstruire !
Sur inscription / Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte .
Place Juhel Musée du château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr
English :
During the vacations, the Mayenne Castle Museum offers a workshop for 0-3 year olds
German :
Während der Ferien bietet das Schlossmuseum in Mayenne einen Workshop für 0-3-Jährige an
Italiano :
Durante le vacanze, il museo Château de Mayenne propone un laboratorio per bambini da 0 a 3 anni
Espanol :
Durante las vacaciones, el museo Château de Mayenne propone un taller para niños de 0 a 3 años
