MES VACANCES AU MOULIN RÉTROGAMING TIER- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

MES VACANCES AU MOULIN RÉTROGAMING

TIER- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Les jeux vidéo, c’était mieux avant ?

Une animation intergénérationnelle et inter- services, proposée par l’Espace Jeunesse, la Maison pour tous et le Moulin de Roques. .

TIER- LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

English :

Were video games better before?

