MES VACANCES AU MUSEE ARCHEOLOGIQUE Musée archéologique départemental Jublains
Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-24
2026-02-17 2026-02-24
Le musée archéologique de Jublains propose une nouvelle animation pour les 3-11 ans.
Atelier Vie quotidienne
Qu’est-ce que mangeaient les Romains ? Comment s’habillaient-ils ? Où vivaient-ils ? Ce sont les questions qui vont nous intéresser. Mais nous allons également toucher et sentir pour mieux comprendre leur vie quotidienne. Venez vivre une journée romaine au musée de Jublains.
10h30 Enfants de 3 ans à 6 ans
14h30 Enfants de 7 ans à 11 ans
Sur réservation Tarif plein 3 €, réduit 1,50 €, gratuit pour 1 accompagnant .
Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr
The Jublains archaeological museum is offering a new activity for 3-11 year-olds.
