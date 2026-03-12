MES VACANCES AU MUSEE ATELIER MON SCRAPBOOK DU PRINTEMPS Place Juhel Mayenne
MES VACANCES AU MUSEE ATELIER MON SCRAPBOOK DU PRINTEMPS Place Juhel Mayenne mercredi 15 avril 2026.
MES VACANCES AU MUSEE ATELIER MON SCRAPBOOK DU PRINTEMPS
Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
RDV au Musée du Château de Mayenne pour un atelier mes vacances au musée !
Viens explorer différentes techniques pour créer ton propre tableau printanier !
Collages, dessins, peintures ou craies grasses tout est permis pour laisser parler ton imagination !
8/12 ans 14h30 à 16h30
Sur inscription .
Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17
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English :
Meet us at the Musée du Château de Mayenne for a workshop on my vacations at the museum!
L’événement MES VACANCES AU MUSEE ATELIER MON SCRAPBOOK DU PRINTEMPS Mayenne a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Mayenne Co