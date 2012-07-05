MES VACANCES AU MUSEE ATELIER MON VASE EN PAPIER Place Juhel Mayenne

MES VACANCES AU MUSEE ATELIER MON VASE EN PAPIER

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

RDV au Musée du Château de Mayenne pour un atelier mes vacances au musée !

Crée un vase en papier coloré, aussi joli que surprenant, prêt à mettre en valeur les fleurs du printemps !

5/7 ans 10h30 à 12h

Sur inscription .

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17

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English :

Meet us at the Musée du Château de Mayenne for a workshop on my vacations at the museum!

L’événement MES VACANCES AU MUSEE ATELIER MON VASE EN PAPIER Mayenne a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Mayenne Co