Mes vacances au musee Musée de Borda Dax

Mes vacances au musee 11 bis rue de Carmes Dax 2026-04-04

Mes vacances au musee Musée de Borda Dax samedi 4 avril 2026.

Mes vacances au musee

Musée de Borda 11 bis rue de Carmes Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-04

1er week-end gratuit
Samedi 4 et dimanche 5 avril
11 bis rue des Carmes et 24 rue cazade

Atelier créatif jeune public (dès 6 ans)
Mercredis • 15h
11 bis rue des Carmes
1€, sur inscription 05 58 74 12 91 ou musee@dax.fr

Visite ludique et commentée pour les familles
Les 3 samedis des vacances • 15h
11 bis rue des Carmes

Visites commentées
Mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches
• 15h : exposition temporaire,
11 bis rue de Carmes
• 16h : site antique, 24 rue Cazade   .

Musée de Borda 11 bis rue de Carmes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91  musee@dax.fr

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English : Mes vacances au musee

L’événement Mes vacances au musee Dax a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Dax

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