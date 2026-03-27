Mes vacances au musee Musée de Borda Dax

Mes vacances au musee

Musée de Borda 11 bis rue de Carmes Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-04

1er week-end gratuit

Samedi 4 et dimanche 5 avril

11 bis rue des Carmes et 24 rue cazade

Atelier créatif jeune public (dès 6 ans)

Mercredis • 15h

11 bis rue des Carmes

1€, sur inscription 05 58 74 12 91 ou musee@dax.fr

Visite ludique et commentée pour les familles

Les 3 samedis des vacances • 15h

11 bis rue des Carmes

Visites commentées

Mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches

• 15h : exposition temporaire,

11 bis rue de Carmes

• 16h : site antique, 24 rue Cazade .

Musée de Borda 11 bis rue de Carmes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91 musee@dax.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mes vacances au musee

L’événement Mes vacances au musee Dax a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Dax