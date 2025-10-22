MES VACANCES AU MUSÉE Place Juhel Mayenne

MES VACANCES AU MUSÉE Place Juhel Mayenne mercredi 22 octobre 2025.

MES VACANCES AU MUSÉE

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Pendant les vacances scolaires, le musée du château de Mayenne propose des ateliers pour les enfants.

Mercredi 22 octobre

Enquête au château

Pour les 5-7 ans / À 10h30 / Durée 1h

Une catastrophe s’est produite, un collier a disparu ! Menez l’enquête au cœur d’un château et partez interroger les habitants pour découvrir la vérité. Attention, ils ne vous aideront qu’à la condition de réussir leurs défis !

Alors, prêts à résoudre ce mystère ?

L’affaire du collier perdu

Pour les 8-12 ans / À 14h30 / Durée 2h

La châtelaine a perdu son précieux collier !

En tant qu’agents secrets, explorez un domaine du 19e siècle à la recherche d’indices. Les habitants et employés du

château vous aideront si vous parvenez à résoudre quelques défis insolites ! Mais attention, discrétion absolue la mission est top secrète ! Prêts à résoudre cette drôle d’enquête et à découvrir qui a volé le collier ?

Mercredi 29 octobre

Qui hante le château de Mayenne ?

Pour les 5-7 ans à 10h30 / Durée 1h30

Pour les 8-12 ans à 14h30 / Durée 2h

Qui hante le château de Mayenne ? Personnages historiques ou créatures fantastiques ? Les enfants imaginent le fantôme du château qu’ils aimeraient rencontrer et l’installent dans son lieu préféré à l’aide de collages, pochoirs et autres matériaux plastiques.

Avec Alice Stevens, paysagiste, artiste pour Saje, Arts&Paysage

Pour les 5-7 ans de 10h30 à 12h

Pour les 8-12 ans de 14h30 à 16h30

Sur inscription. .

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr

English :

During the school vacations, the Mayenne Castle Museum offers workshops for children.

German :

Während der Schulferien bietet das Schlossmuseum in Mayenne Workshops für Kinder an.

Italiano :

Durante le vacanze scolastiche, il Museo del Castello di Mayenne offre laboratori per bambini.

Espanol :

Durante las vacaciones escolares, el Museo del Castillo de Mayenne ofrece talleres para niños.

L’événement MES VACANCES AU MUSÉE Mayenne a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Mayenne Co