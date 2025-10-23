MES VACANCES AU MUSEE Sérignan

146 Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23 2025-10-24

Un atelier avec l’artiste Anna Meschiari les enfants peignent une fresque XXL sur toile, puis la découpent, plient et cousent pour créer ensemble un livre en tissu. Sur réservation.

L’artiste Anna Meschiari propose un atelier créatif où les enfants réalisent une grande fresque collective sur toile XXL. Une fois peinte, la toile est découpée, pliée et cousue pour donner naissance à un livre en tissu unique. Chaque page garde la trace du geste collectif, transformant l’œuvre commune en un objet poétique et tactile à feuilleter. Sur réservation. .

English :

A workshop with artist Anna Meschiari: children paint an XXL fresco on canvas, then cut, fold and sew it together to create a fabric book. Reservations required.

German :

Ein Workshop mit der Künstlerin Anna Meschiari: Die Kinder malen ein XXL-Wandbild auf Leinwand, schneiden, falten und nähen es anschließend, um gemeinsam ein Buch aus Stoff zu gestalten. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Un laboratorio con l’artista Anna Meschiari: i bambini dipingono un affresco XXL su tela, poi lo tagliano, lo piegano e lo cuciono insieme per creare un libro di stoffa. È necessaria la prenotazione.

Espanol :

Un taller con la artista Anna Meschiari: los niños pintan un fresco XXL sobre lienzo, luego lo cortan, lo doblan y lo cosen para crear un libro de tela. Es necesario reservar.

