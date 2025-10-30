MES VACANCES AU MUSEE Sérignan

MES VACANCES AU MUSEE Sérignan jeudi 30 octobre 2025.

MES VACANCES AU MUSEE

146 Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : 2025-10-30 to 2025-10-31

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-30 2025-10-31

Un coup de dés avec Marie Havel : atelier ludique et collectif où les enfants explorent construction et déconstruction dans le dessin et les paysages.

Dans l’atelier Un coup de dés , l’artiste Marie Havel propose une pratique ludique et collective. Les enfants sont invités à expérimenter les processus de construction et de déconstruction, tant dans la composition de paysages que dans la pratique du dessin, découvrant le jeu créatif et la liberté d’expression à travers leurs expérimentations. .

146 Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95

English :

« A throw of the dice » with Marie Havel: a playful group workshop where children explore construction and deconstruction in drawing and landscapes.

German :

« Un coup de dés » mit Marie Havel: Ein spielerischer und gemeinsamer Workshop, in dem die Kinder Konstruktion und Dekonstruktion in Zeichnungen und Landschaften erforschen.

Italiano :

« Un coup de dés » con Marie Havel: un divertente laboratorio di gruppo in cui i bambini esplorano la costruzione e la decostruzione nel disegno e nei paesaggi.

Espanol :

« Un coup de dés » con Marie Havel: un divertido taller en grupo en el que los niños exploran la construcción y deconstrucción en el dibujo y los paisajes.

