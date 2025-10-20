MES VACANCES AU ZOO AUTOMNE Montpellier

Le parc zoologique de Lunaret dont l’entrée est libre et gratuite organise une série de propositions à hauteur d’enfant durant les vacances scolaires.

Les inscriptions se font via le site web du zoo

Mercredi 22 octobre à 15h → Contes à rire et à frémir de Stéphanie Rondot. À partir de 4 ans, 40 min. Sur inscription.

Jeudi 23 octobre à 15h → Concert pour enfants par Flavia Pérez. De 4 à 8 ans, 40 min. Sur inscription.

Vendredi 24 octobre à 10h → Spectacle La sorcière du coulis coulant par la cie du Capitaine. À partir de 4 ans, 45 min. Sur inscription.

Mercredi 29 octobre à 11h → Conférence Secrets de serpents par Maxime Briola. À partir de 8 ans, 1h. Sur inscription.

Les lundis 20 et 27, et mercredis 22 et 29 à 10h → Visite guidée découverte du zoo. À partir de 7 ans, 1h30 à 2h. Sur inscription.

D’autres animations ponctuelles sont programmées, tels des maraudages et stands éphémères. À partir de 5 ans. .

50 Avenue Agropolis Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 67 54 45 23

English :

The Lunaret zoological park, where admission is free, is organizing a series of activities for children during the school vacations.

German :

Der Zoopark Lunaret, dessen Eintritt frei und kostenlos ist, organisiert während der Schulferien eine Reihe von Angeboten auf Kinderhöhe.

Italiano :

Lo zoo Lunaret, dove l’ingresso è gratuito, organizza una serie di attività per i bambini durante le vacanze scolastiche.

Espanol :

El zoo del Lunaret, cuya entrada es gratuita, organiza una serie de actividades para niños durante las vacaciones escolares.

