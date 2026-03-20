Mes vacances multisports Centre Omnisports de Vichy Bellerive-sur-Allier

Mes vacances multisports

Centre Omnisports de Vichy Allée Marguerite Broquedis Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-07

Du mardi 7 au vendredi 10 avril 2026, la Ville de Vichy offre aux jeunes de 10 à 16 ans, quel que soit leur niveau, la possibilité de pratiquer ou découvrir des activités sportives qu’ils ne pratiquent pas ou peu dans le cadre scolaire ou associatif.

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Centre Omnisports de Vichy Allée Marguerite Broquedis Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr

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English :

From Tuesday, April 7 to Friday, April 10, 2026, the City of Vichy is offering young people aged 10 to 16, whatever their level, the chance to practice or discover sporting activities that they don?t or rarely practice in school or through associations.

L’événement Mes vacances multisports Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-18 par Vichy Destinations