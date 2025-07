MES VENDREDIS NATURE À CEBENNA : APPEAUX & PIPEAUX Olargues

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Transformons les plantes autour de nous et offrons un concert de sons et de mélodies à Dame nature ! Place à la musique verte !

De la crécelle de cardère au kazoo de sureau, du claquoir en canne de Provence à la flûte de pissenlit… la nature nous offre de quoi créer des instruments de musique. Transformons les plantes autour de nous et offrons un concert de sons et de mélodies à Dame nature ! Place à la musique verte !

Matériel fourni. Inscription obligatoire, places limitées .

Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 88 00 cebenna@cebenna.org

English :

Let’s transform the plants around us and give Mother Nature a concert of sounds and melodies! Make way for green music!

German :

Verwandeln wir die Pflanzen um uns herum und schenken wir Mutter Natur ein Konzert der Klänge und Melodien! Bühne frei für grüne Musik!

Italiano :

Trasformiamo le piante intorno a noi e regaliamo a Madre Natura un concerto di suoni e melodie! Largo alla musica verde!

Espanol :

¡Transformemos las plantas que nos rodean y ofrezcamos a la Madre Naturaleza un concierto de sonidos y melodías! ¡Dejemos paso a la música verde!

