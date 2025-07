MES VENDREDIS NATURE À CEBENNA : APPEAUX & PIPEAUX Olargues

Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Malheur… Mon jardin a été visité… Toutes les baies ont disparu, les bourgeons grignotés, la terre labourée… Qui est responsable de ces méfaits ? Détectives à vous de jouer !

Malheur… Mon jardin a été visité… Toutes les baies ont disparu, les bourgeons grignotés, la terre labourée… Qui est responsable de ces méfaits ? Plumes, poils, crottes, empreintes… à qui appartiennent toutes ces traces ?… Faites le tri entre tous ces indices, levez le voile et identifiez le glouton parmi la liste des suspects potentiels ! Détectives à vous de jouer !

Prévoir chaussures de marches, eau et appareil photo. .

Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 88 00 cebenna@cebenna.org

English :

Misfortune? My garden has been visited? All the berries have disappeared, the buds have been nibbled, the soil ploughed… Who’s responsible for this mischief? Detectives, it’s up to you!

German :

Was ist passiert? Mein Garten wurde besucht? Alle Beeren sind verschwunden, die Knospen abgeknabbert, die Erde umgepflügt… Wer ist für diese Missetaten verantwortlich? Detektive sind gefragt!

Italiano :

Sfortuna? Il mio giardino è stato visitato? Tutte le bacche sono scomparse, i boccioli sono stati rosicchiati, il terreno è stato arato… Chi è il responsabile di questa disgrazia? Detective, tocca a voi!

Espanol :

¿Desgracia? ¿Mi jardín ha sido visitado? Todas las bayas han desaparecido, los brotes han sido mordisqueados, la tierra ha sido arada… ¿Quién es el responsable de esta travesura? ¡Detectives, depende de vosotros!

