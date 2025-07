MES VENDREDIS NATURE À CEBENNA : LIBELLULES & CIE Olargues

Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Découvrez le monde fascinants des libellules et autres demoiselles. Que mangent-elles ? où vivent-elles ?

Découvrez le monde fascinants des libellules et autres demoiselles. Que mangent-elles ? où vivent-elles ?

Respirent-elles sous l’eau ?… Projection et balade sont au programme de cette sortie nature de quoi s’émerveiller autour de ces magnifiques insectes en apprenant leur mode de vie, leur biologie et anatomie !

Prévoir chaussures de marches, eau et appareil photo.

Inscription obligatoire, places limitées. .

Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 88 00 cebenna@cebenna.org

English :

Discover the fascinating world of dragonflies and other damselflies. What do they eat? Where do they live?

German :

Entdecken Sie die faszinierende Welt der Libellen und anderen Jungfern. Was fressen sie? Wo leben sie?

Italiano :

Scoprite l’affascinante mondo delle libellule e delle castagnole. Cosa mangiano, dove vivono?

Espanol :

Descubra el fascinante mundo de las libélulas y otros caballitos del diablo. ¿Qué comen? ¿Dónde viven?

