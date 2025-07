MES VENDREDIS NATURE À CEBENNA ZONES HUMIDES, DES ÉCOSYSTÈMES À EXPLORER ! Olargues

MES VENDREDIS NATURE À CEBENNA ZONES HUMIDES, DES ÉCOSYSTÈMES À EXPLORER ! Olargues vendredi 8 août 2025.

MES VENDREDIS NATURE À CEBENNA ZONES HUMIDES, DES ÉCOSYSTÈMES À EXPLORER !

Avenue du champ des Horts Olargues Hérault

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Préparez-vous à une immersion inédite au cœur des zones humides, ces écosystèmes fascinants et souvent méconnus ! Loin des clichés, ces milieux regorgent de vie et de secrets. Envie d’enfiler vos bottes et de percer les mystères de ces milieux aquatiques ? Rejoignez une découverte passionnante des zones humides et de leur biodiversité !

MES VENDREDIS NATURE à CEBENNA Zones humides, des écosystèmes à explorer !

Préparez-vous à une immersion inédite au cœur des zones humides, ces écosystèmes fascinants et souvent méconnus ! Loin des clichés, ces milieux regorgent de vie et de secrets. Envie d’enfiler vos bottes et de percer les mystères de ces milieux aquatiques ? Rejoignez une découverte passionnante des zones humides et de leur biodiversité !

Inscription obligatoire, places limitées.

Sortie payante. .

Avenue du champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 88 00 cebenna@cebenna.org

English :

Get ready for an unprecedented immersion into the heart of wetlands, these fascinating and often little-known ecosystems! Far from clichés, these environments are teeming with life and secrets. Would you like to put on your boots and unravel the mysteries of these aquatic environments? Join us on an exciting discovery of wetlands and their biodiversity!

German :

Bereiten Sie sich auf ein völlig neues Eintauchen in die Feuchtgebiete vor, diese faszinierenden und oft verkannten Ökosysteme! Weit entfernt von Klischees stecken diese Lebensräume voller Leben und Geheimnisse. Haben Sie Lust, Ihre Stiefel anzuziehen und die Geheimnisse dieser aquatischen Lebensräume zu ergründen? Schließen Sie sich einer spannenden Entdeckungsreise durch die Feuchtgebiete und ihre Biodiversität an!

Italiano :

Preparatevi a un’immersione senza precedenti nel cuore delle zone umide, questi ecosistemi affascinanti e spesso poco conosciuti! Lontani dai luoghi comuni, questi ambienti pullulano di vita e di segreti. Volete indossare gli stivali e svelare i misteri di questi ambienti acquatici? Unitevi a noi in un’emozionante scoperta delle zone umide e della loro biodiversità!

Espanol :

Prepárese para una inmersión sin precedentes en el corazón de los humedales, estos ecosistemas fascinantes y a menudo poco conocidos Lejos de los tópicos, estos entornos rebosan vida y secretos. ¿Le gustaría ponerse las botas y desentrañar los misterios de estos entornos acuáticos? ¡Acompáñenos en un apasionante descubrimiento de los humedales y su biodiversidad!

L’événement MES VENDREDIS NATURE À CEBENNA ZONES HUMIDES, DES ÉCOSYSTÈMES À EXPLORER ! Olargues a été mis à jour le 2025-07-23 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC