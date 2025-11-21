Mes voisins les Yamada – Festival ExtrAnimation Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 15:30 – 17:15

Gratuit : non 3 € à 6 € 3 € à 6 € Réservation au guichet du cinéma. Jeune Public, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Cette année, ExtrAnimation met la comédie à l’honneur! Aventures truculentes, comédies tendres, burlesques, absurdes ou déjantées : faites le plein de bonne humeur avant Noël… Plongez dans les univers de l’animation, de la bande dessinée et du jeu vidéo qui nous rappellent que « rire est un art de vivre » ! PORCO ROSSO de Hayao Miyazaki – Japon – 1992 – 1h33 – VF – à partir de 7 ans.La vie au quotidien, avec ses petites joies et ses déboires, des Yamada, une famille moyenne japonaise : le père, employé de bureau sérieux mais dépassé, la mère, femme au foyer nonchalante, l’aîné, collégien allergique aux études, la cadette espiègle et gloutonne, l’infatigable grand-mère et leur « chien méchant »… Un chef d’œuvre d’humour et de tendresse réalisé par un grand maître de l’animation. Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ https://www.extranimation.fr/