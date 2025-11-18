Mesdames, à l’occasion de la semaine de l’industrie, venez visitez les plateaux technique du pôle formation de l’UIMM ! Objectif, découvrir Besançon – Agence BESANCON TEMIS Besançon

Mesdames, à l’occasion de la semaine de l’industrie, venez visitez les plateaux technique du pôle formation de l’UIMM ! Objectif, découvrir Mardi 18 novembre, 14h00 Besançon – Agence BESANCON TEMIS Doubs

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, une visite spécialement dédiée aux femmes est organisée pour découvrir les métiers et formations industrielles. Au programme : Une immersion au coeur des plateaux techniques, véritables espaces d’apprentissage Des échanges avec les formateurs et professionnels du secteur Une mise en lumière des opportunités d’emploi et de formation dans l’industrie Objectif : faire découvrir un secteur dynamique, innovant et ouvert à toutes !

Besançon – Agence BESANCON TEMIS 25000 Besançon Besançon 25000 Montboucons Doubs Bourgogne – Franche-Comté

