Mesdames, Messieurs… avenue du Bois Vert Fouras
Mesdames, Messieurs… avenue du Bois Vert Fouras jeudi 16 avril 2026.
Mesdames, Messieurs…
avenue du Bois Vert Les Salons du Parc Fouras Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:30:00
fin : 2026-04-16 21:30:00
Date(s) :
2026-04-16
La commune de Fouras-les-Bains et la production L’œil qui frise Juste Titre présentent *Mesdames, Messieurs…*, une comédie absurde où les personnages s’adressent au public.
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avenue du Bois Vert Les Salons du Parc Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
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English : Ladies and gentlemen…
The municipality of Fouras-les-Bains and the production L’œil qui frise Juste Titre present *Mesdames, Messieurs…*, an absurd comedy where the characters address the audience.
L’événement Mesdames, Messieurs… Fouras a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan