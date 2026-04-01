Mesdames, Messieurs… avenue du Bois Vert Fouras

Mesdames, Messieurs…

avenue du Bois Vert Les Salons du Parc Fouras Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:30:00

fin : 2026-04-16 21:30:00

Date(s) :

2026-04-16

La commune de Fouras-les-Bains et la production L’œil qui frise Juste Titre présentent *Mesdames, Messieurs…*, une comédie absurde où les personnages s’adressent au public.

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avenue du Bois Vert Les Salons du Parc Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

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English : Ladies and gentlemen…

The municipality of Fouras-les-Bains and the production L’œil qui frise Juste Titre present *Mesdames, Messieurs…*, an absurd comedy where the characters address the audience.

L’événement Mesdames, Messieurs… Fouras a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan