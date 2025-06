MESKAD, spectacle de 1001 Danses Rue du Général de Gaulle Pontivy 28 juin 2025 19:30

Morbihan

MESKAD, spectacle de 1001 Danses Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

« Meskad », « mélange » en breton, c’est le credo de notre école de danse associative.

Venez admirer et encourager nos élèves de 4 ans aux adultes, en Modern’jazz, Hip Hop Breaking, Claquettes américaines et Salsa cubaine. Mélange de couleurs, de styles, d’émotions…

Ouverture des portes à 19h30 (non placé, mieux vaut réserver).

Buvette et petite restauration sur place dès l’ouverture. .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 79 33 38 44

