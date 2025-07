Mespaul fait son théâtre « Les Colocs » Salle polyvalente de Mespaul Mespaul

Salle polyvalente de Mespaul 58 Rue de la Mairie Mespaul Finistère

Début : 2025-08-02 20:30:00

fin : 2025-08-02 22:30:00

2025-08-02

L’équipe « Les Bons Jours Ensemble », en partenariat avec la mairie de Mespaul, vous invite à un festival de théâtre sur 3 jours placé sous le signe de la comédie et de la convivialité.

Au programme, trois comédies exceptionnelles :

Vendredi soir « Le Beau Salaud », une comédie mordante aux répliques piquantes.

Samedi soir « Les Colocs », une pièce hilarante qui promet de grands éclats de rire.

Dimanche après-midi « L’Étudiante et Mr Henri », une histoire touchante et poétique.

Sur place buvette, crêpes et pâtisseries maison pour ravir les gourmands !

Venez nombreux partager ces bons moments à Mespaul ! .

Salle polyvalente de Mespaul 58 Rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 6 08 24 34 04

