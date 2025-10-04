Messa di Gloria de Puccini Quai des Belges Marseille 1er Arrondissement
Messa di Gloria de Puccini Quai des Belges Marseille 1er Arrondissement samedi 4 octobre 2025.
Messa di Gloria de Puccini
Samedi 4 octobre 2025 de 20h à 22h. Quai des Belges Eglise Saint Ferréol Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 20:00:00
fin : 2025-10-04 22:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Créé en 2017 à Marseille, Gyptis est un ensemble vocal mixte de vingt et un chanteurs.
L’ensemble Gyptis et Bénédicte Pereira vous invitent à découvrir une version inédite de la Messa di Gloria de Puccini , ce joyau de musique sacrée pour chœur solistes et accordéons.
Nous vous attendons avec impatience! .
Quai des Belges Eglise Saint Ferréol Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Created in 2017 in Marseille, Gyptis is a mixed vocal ensemble of twenty-one singers.
German :
Gyptis wurde 2017 in Marseille gegründet und ist ein gemischtes Vokalensemble mit einundzwanzig Sängerinnen und Sängern.
Italiano :
Creato nel 2017 a Marsiglia, Gyptis è un ensemble vocale misto di ventuno cantanti.
Espanol :
Creado en 2017 en Marsella, Gyptis es un conjunto vocal mixto de veintiún cantantes.
L’événement Messa di Gloria de Puccini Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille