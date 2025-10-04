Messa di Gloria de Puccini Quai des Belges Marseille 1er Arrondissement

Samedi 4 octobre 2025 de 20h à 22h. Quai des Belges Eglise Saint Ferréol Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Créé en 2017 à Marseille, Gyptis est un ensemble vocal mixte de vingt et un chanteurs.

L’ensemble Gyptis et Bénédicte Pereira vous invitent à découvrir une version inédite de la Messa di Gloria de Puccini , ce joyau de musique sacrée pour chœur solistes et accordéons.







Nous vous attendons avec impatience! .

English :

Created in 2017 in Marseille, Gyptis is a mixed vocal ensemble of twenty-one singers.

German :

Gyptis wurde 2017 in Marseille gegründet und ist ein gemischtes Vokalensemble mit einundzwanzig Sängerinnen und Sängern.

Italiano :

Creato nel 2017 a Marsiglia, Gyptis è un ensemble vocale misto di ventuno cantanti.

Espanol :

Creado en 2017 en Marsella, Gyptis es un conjunto vocal mixto de veintiún cantantes.

