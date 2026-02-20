Messagers du Printemps Place de la Mairie Bourbon-Lancy

Messagers du Printemps

Place de la Mairie Devant le Beffroi Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Début : 2026-03-26 14:30:00

fin : 2026-04-02

Découvrez les essences sauvages qui sillonnent notre cité à travers une balade d’environ 2h (Vieux quartier, parc thermal…).

Pour votre sécurité, équipez-vous d’un gilet jaune et de chaussures de marche. .

Place de la Mairie Devant le Beffroi Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23 communication@bourbon-lancy.fr

