Messagers du Printemps Place de la Mairie Bourbon-Lancy jeudi 26 mars 2026.
Place de la Mairie Devant le Beffroi Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-03-26 14:30:00
fin : 2026-04-02
2026-03-26 2026-04-02
Découvrez les essences sauvages qui sillonnent notre cité à travers une balade d’environ 2h (Vieux quartier, parc thermal…).
Pour votre sécurité, équipez-vous d’un gilet jaune et de chaussures de marche. .
Place de la Mairie Devant le Beffroi Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 23 23 communication@bourbon-lancy.fr
