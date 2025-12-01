Messe à la Basilique Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray
Messe à la Basilique Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray mercredi 31 décembre 2025.
Messe à la Basilique
Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d'Auray
Début : 2025-12-31 23:00:00
2025-12-31
Sainte-Anne-d’Auray s’illumine
Messe d’action de grâce pour l’année écoulée suivie d’un temps convivial .
Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 68 80
