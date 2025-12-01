Messe anticipée de Noël Théâtre Galli Sanary-sur-Mer
Messe anticipée de Noël Théâtre Galli Sanary-sur-Mer mercredi 24 décembre 2025.
Messe anticipée de Noël
Théâtre Galli 80 Rue Raoul Henri Sanary-sur-Mer Var
Début : 2025-12-24 18:30:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Venez assister à la messe anticipée de Noël, à l’Église Saint Nazaire.
Théâtre Galli 80 Rue Raoul Henri Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 74 01 04 info@sanary-tourisme.com
English : Early Christmas Mass
Come to the early Christmas mass at Saint Nazaire Church.
German : Vorgezogene Weihnachtsmesse
Nehmen Sie an der vorgezogenen Weihnachtsmesse in der Kirche Saint Nazaire teil.
Italiano : Messa di Natale anticipata
Partecipate alla Messa di Natale nella chiesa di Saint Nazaire.
Espanol : Misa anticipada de Navidad
Asista a la misa anticipada de Navidad en la iglesia de Saint-Nazaire.
