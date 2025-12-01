Messe anticipée de Noël Théâtre Galli Sanary-sur-Mer

Messe anticipée de Noël

Théâtre Galli 80 Rue Raoul Henri Sanary-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 18:30:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Venez assister à la messe anticipée de Noël, à l’Église Saint Nazaire.

English : Early Christmas Mass

Come to the early Christmas mass at Saint Nazaire Church.

German : Vorgezogene Weihnachtsmesse

Nehmen Sie an der vorgezogenen Weihnachtsmesse in der Kirche Saint Nazaire teil.

Italiano : Messa di Natale anticipata

Partecipate alla Messa di Natale nella chiesa di Saint Nazaire.

Espanol : Misa anticipada de Navidad

Asista a la misa anticipada de Navidad en la iglesia de Saint-Nazaire.

