Messe avec grand orchestre et chœur Place Saint-Étienne Auxerre dimanche 9 novembre 2025.
Messe avec grand orchestre et chœur
Place Saint-Étienne Cathédrale d'Auxerre Auxerre Yonne
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-11-09 10:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Les enchanteurs de l’Yonne est une formation de musique classique composée d’instruments à cordes et à vents.
L’ensemble est composé d’amateurs, de solistes de haut niveau et d’un octuor vocal, soit trente cinq personnes au total.
L’orchestre accompagnera toute la messe à la cathédrale d’Auxerre le dimanche 9 novembre, avec des œuvres de Bach et des extraits du requiem de Mozart.
Pour les deux concerts, à la commanderie d’Escolive Ste-Camille et à l’église Ste-Geneviève à Auxerre, le programme est le suivant
• Extraits du requiem de Mozart
• Cantate de Bach
• Concerto pour flûte de Mozart
• Concerto pour flûte de Vivaldi
• Extraits trios et quatuors d’opéras de Mozart et de Pergolèse
• Stabat Mater de Pergolèse .
Place Saint-Étienne Cathédrale d’Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 91 66 83
