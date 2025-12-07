Messe baroque, double chœur et orchestre Place Foch Bar-le-Duc

Messe baroque, double chœur et orchestre Place Foch Bar-le-Duc dimanche 7 décembre 2025.

Messe baroque, double chœur et orchestre

Place Foch Eglise Saint-Jean Bar-le-Duc Meuse

Dimanche 2025-12-07 15:00:00

Dans le cadre de l’année du Brésil en France, à l’initiative du Conservatoire de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud et en partenariat avec l’association PatrimoineS en Barrois, les voix de l’Ensemble Vocal Polyphonique du CIM s’uniront à celles du Chœur Nancy Ducale pour chanter la Messe Brésilienne pour double chœur et orchestre de João de Deus de Castro Lobo à Bar-le-Duc !

Un orchestre de chambre composé de musiciens de l’Opéra National de Lorraine renforcera la puissance et l’émotion de cette œuvre exceptionnelle et magistrale.

Accès PMR.Tout public

Place Foch Eglise Saint-Jean Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 7 88 51 61 67

English :

As part of the Year of Brazil in France, on the initiative of the Conservatoire de la Communauté d?Agglomération Meuse Grand Sud and in partnership with the association PatrimoineS en Barrois, the voices of the Ensemble Vocal Polyphonique du CIM will join those of the Ch?ur Nancy Ducale to sing the Brazilian Mass for double choir and orchestra by João de Deus de Castro Lobo in Bar-le-Duc!

A chamber orchestra featuring musicians from the Opéra National de Lorraine will reinforce the power and emotion of this exceptional, masterly work.

PMR access.

German :

Im Rahmen des Brasilienjahres in Frankreich werden sich auf Initiative des Konservatoriums der Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud und in Partnerschaft mit dem Verein PatrimoineS en Barrois die Stimmen des Ensemble Vocal Polyphonique des CIM mit denen des Ch?ur Nancy Ducale vereinen, um die Brasilianische Messe für Doppelchor und Orchester von João de Deus de Castro Lobo in Bar-le-Duc zu singen!

Ein Kammerorchester aus Musikern der Opéra National de Lorraine wird die Kraft und die Emotionen dieses außergewöhnlichen und meisterhaften Werkes verstärken.

Zugang für Behinderte.

Italiano :

Nell’ambito dell’Anno del Brasile in Francia, su iniziativa del Conservatoire de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud e in collaborazione con l’associazione PatrimoineS en Barrois, le voci dell’Ensemble Vocal Polyphonique du CIM si uniranno a quelle della Ch’ur Nancy Ducale per cantare la Messa brasiliana per doppio coro e orchestra di João de Deus de Castro Lobo a Bar-le-Duc!

Un’orchestra da camera composta da musicisti dell’Opéra National de Lorraine esalterà la potenza e l’emozione di quest’opera eccezionale e magistrale.

Accesso PRM.

Espanol :

En el marco del Año de Brasil en Francia, por iniciativa del Conservatorio de la Comunidad de Aglomeración Mosa Gran Sur y en colaboración con la asociación PatrimoineS en Barrois, las voces del Ensemble Vocal Polyphonique du CIM se unirán a las del Château Nancy Ducale para cantar en Bar-le-Duc la Misa brasileña para doble coro y orquesta de João de Deus de Castro Lobo

Una orquesta de cámara formada por músicos de la Ópera Nacional de Lorena realzará la fuerza y la emoción de esta obra excepcional y magistral.

Acceso PMR.

