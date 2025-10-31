MESSE BASSE (ÉDITION HALLOWEEN) CHAPELLE DES CARMÉLITES Toulouse

CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-10-31 19:00:00

Poussez les portes de la chapelle pour une soirée immersive alliant musique électronique, créateur et performeur !

Dans l’ombre de la Chapelle des Carmélites, les murs portent encore les échos d’anciennes prières. Mais lorsque la nuit tombe… ce ne sont plus des chants sacrés que l’on entend, mais des basses profondes qui résonnent à travers la pierre. On dit que quatre âmes disparues hantent les lieux… Certains observent, d’autres appellent… et tous attendent que la messe commence. Osez franchir les portes de la Messe Basse. La nuit sera longue… et personne n’en sortira indemne. 21 .

CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Assomindfamily@gmail.com

English :

Push open the doors of the chapel for an immersive evening of electronic music, design and performance!

German :

Stoßen Sie die Türen der Kapelle auf für einen immersiven Abend, der elektronische Musik, Schöpfer und Performer vereint!

Italiano :

Aprite le porte della cappella per una serata coinvolgente di musica elettronica, design e performance!

Espanol :

Abra de par en par las puertas de la capilla para disfrutar de una noche de música electrónica, diseño y actuación

