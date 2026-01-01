Messe de clôture du centenaire

Cernay

Dimanche 2026-01-25 10:00:00

fin : 2026-01-25 14:00:00

2026-01-25

Messe de clôture du centenaire avec Mgr Pascal Delannoy, suivie d’un verre de l’amitié et d’un repas convivial pour partager un moment de communion et d’échange. .

Rue de l'Eglise Cernay 68700

Closure of the centenary with mass by Mgr Pascal Delannoy, followed by a friendly drink and meal.

