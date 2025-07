Messe de la Fête à Fanfoué Rue Saint Martin Les Allues

Messe de la Fête à Fanfoué Rue Saint Martin Les Allues dimanche 3 août 2025.

Messe de la Fête à Fanfoué

Rue Saint Martin Les Allues Meribel Les Allues Savoie

Début : Dimanche 2025-08-03 10:00:00

fin : 2025-08-03 11:30:00

2025-08-03

Messe de la Fête à Fanfoué à l’église Saint Martin des Allues.

Début de la messe à 10h puis procession à l’oratoire Sainte Appolonie.

Attention pas de messe le soir a 18h!

Rue Saint Martin Les Allues Meribel Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 41 27 43

English :

Fête à Fanfoué mass at Saint Martin des Allues church.

Mass starts at 10am, followed by a procession to the Sainte Appolonie oratory.

No evening mass at 6pm!

German :

Messe zum Fest in Fanfoué in der Kirche Saint Martin des Allues.

Beginn der Messe um 10 Uhr, dann Prozession zum Oratorium Sainte Appolonie.

Achtung: keine Abendmesse um 18 Uhr!

Italiano :

Messa per la festa di Fanfoué nella chiesa di Saint Martin des Allues.

La Messa inizia alle 10, seguita da una processione verso l’oratorio di Sainte Appolonie.

Non c’è la messa serale delle 18.00!

Espanol :

Misa de la fiesta de Fanfoué en la iglesia de Saint Martin des Allues.

La misa comienza a las 10h, seguida de una procesión hasta el oratorio de Sainte Appolonie.

No habrá misa vespertina a las 18.00 horas

