Messe de la Nativité du Seigneur Collégiale Saint Martin Colmar jeudi 25 décembre 2025.
Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin
Début : Jeudi 2025-12-25 11:00:00
Une célébration vers la plénitude de Noël !
Ouverture de la Collégiale St Martin de 10h à 19h.
Célébrons le bonheur et la plénitude de Noël !
Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 27 20 stmartin.colmar@gmail.com
English :
A celebration towards the fullness of Christmas!
German :
Eine Feier hin zur Fülle von Weihnachten!
Italiano :
Una celebrazione verso la pienezza del Natale!
Espanol :
¡Una celebración hacia la plenitud de la Navidad!
