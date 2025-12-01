Messe de la Nativité du Seigneur Collégiale Saint Martin Colmar

Messe de la Nativité du Seigneur Collégiale Saint Martin

Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Jeudi 2025-12-25 11:00:00

fin : 2025-12-25

2025-12-25

Une célébration vers la plénitude de Noël !

Ouverture de la Collégiale St Martin de 10h à 19h.

Célébrons le bonheur et la plénitude de Noël ! 0 .

Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 27 20 stmartin.colmar@gmail.com

English :

A celebration towards the fullness of Christmas!

German :

Eine Feier hin zur Fülle von Weihnachten!

Italiano :

Una celebrazione verso la pienezza del Natale!

Espanol :

¡Una celebración hacia la plenitud de la Navidad!

