Messe de la Nativité et aubade au clocher Saint-Hippolyte
place de l’église Saint-Hippolyte Haut-Rhin
A la sortie de la messe de minuit, appréciez un moment musical donné depuis le clocher de l’église de Saint-Hippolyte et savourez, sous le sapin de Noël décoré, un verre de vin chaud. 0 .
place de l’église Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 00 13 mairie-st-hippolyte@wanadoo.fr
English :
At the end of the mass, enjoy a musical moment from the church bell tower.
German :
Genießen Sie nach der Messe einen musikalischen Moment vom Kirchturm aus.
Italiano :
Al termine della messa, godetevi un momento musicale dal campanile della chiesa.
Espanol :
Al final de la misa, disfrute de un momento musical desde la torre de la iglesia.
L’événement Messe de la Nativité et aubade au clocher Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr