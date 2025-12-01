Messe de la Nativité et aubade au clocher

place de l’église Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-25 00:00:00

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

A la sortie de la messe, appréciez un moment musical donné depuis le clocher de l’église.

A la sortie de la messe de minuit, appréciez un moment musical donné depuis le clocher de l’église de Saint-Hippolyte et savourez, sous le sapin de Noël décoré, un verre de vin chaud. 0 .

place de l’église Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 00 13 mairie-st-hippolyte@wanadoo.fr

English :

At the end of the mass, enjoy a musical moment from the church bell tower.

German :

Genießen Sie nach der Messe einen musikalischen Moment vom Kirchturm aus.

Italiano :

Al termine della messa, godetevi un momento musicale dal campanile della chiesa.

Espanol :

Al final de la misa, disfrute de un momento musical desde la torre de la iglesia.

L’événement Messe de la Nativité et aubade au clocher Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr