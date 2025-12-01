Messe de la Nativité

Jungholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-24 23:30:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Veillée musicale suivie de la messe de minuit.

Veillée musicale à 23h30, suivie de la Messe de la Nativité à minuit. .

Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 66

English :

Musical evening followed by midnight mass.

German :

Musikalische Nachtwache mit anschließender Mitternachtsmesse.

Italiano :

Serata musicale seguita dalla Messa di mezzanotte.

Espanol :

Velada musical seguida de misa de medianoche.

L’événement Messe de la Nativité Jungholtz a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller