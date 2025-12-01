Messe de la Nativité Jungholtz
Messe de la Nativité Jungholtz mercredi 24 décembre 2025.
Messe de la Nativité
Jungholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mercredi 2025-12-24 23:30:00
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Veillée musicale suivie de la messe de minuit.
Veillée musicale à 23h30, suivie de la Messe de la Nativité à minuit. .
Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 66
English :
Musical evening followed by midnight mass.
German :
Musikalische Nachtwache mit anschließender Mitternachtsmesse.
Italiano :
Serata musicale seguita dalla Messa di mezzanotte.
Espanol :
Velada musical seguida de misa de medianoche.
L’événement Messe de la Nativité Jungholtz a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller