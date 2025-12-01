Messe de la Nativité Turckheim

Messe de la Nativité

Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-24 22:30:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Messe de Noël pour célébrer la naissance de l’enfant Jésus.

Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 06 18

English :

Christmas mass to celebrate the birth of the baby Jesus.

German :

Weihnachtsgottesdienst zur Feier der Geburt des Jesuskindes.

Italiano :

Messa di Natale per celebrare la nascita di Gesù Bambino.

Espanol :

Misa de Navidad para celebrar el nacimiento del niño Jesús.

