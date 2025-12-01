Messe de la Nativité Turckheim
Messe de la Nativité Turckheim mercredi 24 décembre 2025.
Messe de la Nativité
Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-24 22:30:00
2025-12-24
Messe de Noël pour célébrer la naissance de l’enfant Jésus.
Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 06 18
English :
Christmas mass to celebrate the birth of the baby Jesus.
German :
Weihnachtsgottesdienst zur Feier der Geburt des Jesuskindes.
Italiano :
Messa di Natale per celebrare la nascita di Gesù Bambino.
Espanol :
Misa de Navidad para celebrar el nacimiento del niño Jesús.
