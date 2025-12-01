Messe de la Nuit de Noël Collégiale Saint Martin Colmar
Messe de la Nuit de Noël Collégiale Saint Martin
18 Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-24 23:59:00
2025-12-24
La magie de la nuit de Noël !
Ouverture de la Collègiale St Martin de 8h à 16h30 et de 23h à 1h30.
18 Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 27 20 stmartin.colmar@gmail.com
English :
The magic of Christmas night!
German :
Die Magie der Weihnachtsnacht!
Italiano :
La magia della notte di Natale!
Espanol :
La magia de la noche de Navidad
