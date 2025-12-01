Messe de la Nuit de Noël Collégiale Saint Martin Colmar

Messe de la Nuit de Noël Collégiale Saint Martin

18 Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-24 23:59:00

2025-12-24

La magie de la nuit de Noël !

Ouverture de la Collègiale St Martin de 8h à 16h30 et de 23h à 1h30.

Entrez dans la nuit qui précède la magie de Noël ! 0 .

18 Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 27 20 stmartin.colmar@gmail.com

English :

The magic of Christmas night!

German :

Die Magie der Weihnachtsnacht!

Italiano :

La magia della notte di Natale!

Espanol :

La magia de la noche de Navidad

