Messe de la Nuit de Noël – Collégiale Saint Martin Colmar
vendredi 25 décembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Messe de la Nuit de Noël – Collégiale Saint Martin
18 Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-25 00:00:00
fin : 2026-12-25 01:30:00
Date(s) :
2026-12-25
La magie de la nuit de Noël !
Ouverture de la Collègiale St Martin de 8h à 16h30 et de 23h à 1h30.
Entrez dans la nuit qui précède la magie de Noël ! 0 .
18 Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 27 20 stmartin.colmar@gmail.com
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English :
The magic of Christmas night!
L’événement Messe de la Nuit de Noël – Collégiale Saint Martin Colmar a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de Colmar
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