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AGENDA · Colmar

Messe de la Nuit de Noël – Collégiale Saint Martin Colmar

vendredi 25 décembre 2026 · Colmar

Informations pratiques

Début
vendredi 25 décembre 2026
Fin
vendredi 25 décembre 2026
Heure de début
00:00:00
Adresse
18 Place de la Cathédrale
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Colmar

Messe de la Nuit de Noël – Collégiale Saint Martin

18 Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-25 00:00:00
fin : 2026-12-25 01:30:00

Date(s) :
2026-12-25

La magie de la nuit de Noël !
Ouverture de la Collègiale St Martin de 8h à 16h30 et de 23h à 1h30.

Entrez dans la nuit qui précède la magie de Noël ! 0  .

18 Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 27 20  stmartin.colmar@gmail.com

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English :

The magic of Christmas night!

L’événement Messe de la Nuit de Noël – Collégiale Saint Martin Colmar a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de Colmar

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