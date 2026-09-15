Informations pratiques

Colmar

Messe de la Nuit de Noël – Collégiale Saint Martin

18 Place de la Cathédrale Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-25 00:00:00

fin : 2026-12-25 01:30:00

Date(s) :

2026-12-25

La magie de la nuit de Noël !

Ouverture de la Collègiale St Martin de 8h à 16h30 et de 23h à 1h30.

Entrez dans la nuit qui précède la magie de Noël ! 0 .

18 Place de la Cathédrale Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 27 20 stmartin.colmar@gmail.com

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English :

The magic of Christmas night!

L’événement Messe de la Nuit de Noël – Collégiale Saint Martin Colmar a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de Colmar