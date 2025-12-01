Messe de la nuit de Noël Eglise Saint Joseph Colmar
Messe de la nuit de Noël Eglise Saint Joseph Colmar mercredi 24 décembre 2025.
Messe de la nuit de Noël Eglise Saint Joseph
14 Place St Joseph Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-24 22:00:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Une célébration vers la plénitude de Noël !
Célébrons le bonheur et la plénitude de Noël ! 0 .
14 Place St Joseph Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 11 75 communic.paroisse.stjoseph@gmail.com
English :
A celebration towards the fullness of Christmas!
German :
Eine Feier hin zur Fülle von Weihnachten!
Italiano :
Una celebrazione verso la pienezza del Natale!
Espanol :
¡Una celebración hacia la plenitud de la Navidad!
L’événement Messe de la nuit de Noël Eglise Saint Joseph Colmar a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme de Colmar