Messe de la Nuit de Noël Parc Olympique Les Allues

Parc Olympique Méribel Centre Les Allues Savoie
Début : 2025-12-24 18:30:00
fin : 2025-12-24 20:00:00
2025-12-24
Messe de la Nuit de Nôel à 18h30 à la patinoire de Meribel
Parc Olympique Méribel Centre Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 41 27 43 laissus.denis@orange.fr
English :
Christmas Eve mass at 6:30 p.m. at the Meribel ice rink
