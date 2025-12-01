Messe de la nuit de Noël Munster

Messe de la nuit de Noël

Début : Mercredi 2025-12-24 23:00:00

fin : 2025-12-24 23:59:00

2025-12-24

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le village vous invite à partager la messe de Noël en famille. Ce temps de célébration, accessible à tous, est une belle opportunité de se rassembler dans une ambiance chaleureuse et festive.

Entre chants de Noël, messages de paix et moments de recueillement, petits et grands pourront vivre ensemble un instant authentique, empreint de tradition et de convivialité. Un rendez-vous incontournable pour célébrer la naissance de Noël et le plaisir d’être réunis. .

Rue de la République Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est

English :

For the festive season, the village invites you to share Christmas mass with your family. This time of celebration, open to all, is a great opportunity to get together in a warm and festive atmosphere.

