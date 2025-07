Messe de la Saint Dominique en Provençal Place Pie Valréas

Messe de la Saint Dominique en Provençal Place Pie Valréas dimanche 3 août 2025.

Messe de la Saint Dominique en Provençal

Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas Vaucluse

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-03 10:45:00

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

En présence de la Confrérie des Goutevins de l’Enclave des Papes, des Comtadines et Comtadins du Drapeau de Provence, du Petit Saint Jean, de la Reine du Corso de la Lavande et de ses dauphines.

Place Pie Eglise Notre-Dame de Nazareth Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 02 59 paroisse-de-valreas@orange.fr

English :

In the presence of the Confrérie des Goutevins de l’Enclave des Papes, the Comtadines et Comtadins du Drapeau de Provence, the Petit Saint Jean, the Queen of the Lavender Corso and her dauphines.

German :

In Anwesenheit der Bruderschaft der Goutevins de l’Enclave des Papes, der Comtadines und Comtadins du Drapeau de Provence, des Petit Saint Jean, der Königin des Lavendel-Corsos und ihrer Delphine.

Italiano :

Alla presenza della Confrérie des Goutevins de l’Enclave des Papes, dei Comtadines e Comtadins du Drapeau de Provence, del Petit Saint Jean, della Regina del Corso della Lavanda e dei suoi Delfini.

Espanol :

En presencia de la Confrérie des Goutevins de l’Enclave des Papes, las Comtadines y Comtadins du Drapeau de Provence, el Petit Saint Jean, la Reina del Corso de Lavanda y sus delfines.

