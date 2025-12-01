Messe de la Saint-Étienne

Début : Vendredi 2025-12-26 10:00:00

fin : 2025-12-26 11:00:00

2025-12-26

Messe catholique de la Saint-Étienne, jour férié en Alsace-Lorraine.

rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 55 24 paroisse.obernai67210@gmail.com

English :

Catholic mass on St. Stephen’s Day, a public holiday in Alsace-Lorraine.

German :

Katholische Messe am Stephanstag, einem Feiertag in Elsass-Lothringen.

Italiano :

Messa cattolica nel giorno di Santo Stefano, giorno festivo in Alsazia-Lorena.

Espanol :

Misa católica el día de San Esteban, festivo en Alsacia-Lorena.

L’événement Messe de la Saint-Étienne Obernai a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme d’Obernai