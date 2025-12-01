Messe de la Saint-Étienne Obernai
Messe de la Saint-Étienne Obernai vendredi 26 décembre 2025.
Messe de la Saint-Étienne
rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-26 10:00:00
fin : 2025-12-26 11:00:00
2025-12-26
A 10h messe catholique de la Saint-Étienne, jour férié en Alsace-Lorraine. .
rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 55 24 paroisse.obernai67210@gmail.com
English :
Catholic mass on St. Stephen’s Day, a public holiday in Alsace-Lorraine.
German :
Katholische Messe am Stephanstag, einem Feiertag in Elsass-Lothringen.
Italiano :
Messa cattolica nel giorno di Santo Stefano, giorno festivo in Alsazia-Lorena.
Espanol :
Misa católica el día de San Esteban, festivo en Alsacia-Lorena.
L’événement Messe de la Saint-Étienne Obernai a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme d’Obernai