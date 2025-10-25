Messe de la Saint-Hubert Aspach-Michelbach
Messe de la Saint-Hubert Aspach-Michelbach samedi 25 octobre 2025.
Messe de la Saint-Hubert
1 rue de l’église Aspach-Michelbach Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-10-25 18:00:00
fin : 2025-10-25 19:30:00
Messe traditionnelle de la Saint Hubert animée par les sonneurs de trompe des Échos du Gsang avec le soutien de la société de chasse d’Aspach-Michelbach. .
1 rue de l’église Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 20 59 34 beperrin@estvideo.fr
