Messe de la Saint-Hubert Aspach-Michelbach

Messe de la Saint-Hubert

1 rue de l’église Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-25 19:30:00

2025-10-25

Messe traditionnelle de la Saint Hubert animée par les sonneurs de trompe des Échos du Gsang avec le soutien de la société de chasse d’Aspach-Michelbach. .

1 rue de l’église Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 20 59 34 beperrin@estvideo.fr

