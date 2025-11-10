Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Messe de la Saint Hubert Schnersheim

Messe de la Saint Hubert

Messe de la Saint Hubert Schnersheim lundi 10 novembre 2025.

Messe de la Saint Hubert

4 Place de l’Eglise Schnersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-11-10 18:00:00
fin : 2025-11-10 21:00:00

Date(s) :
2025-11-10

La Messe la Saint Hubert est animée par les sonneurs de cor de l’association bas-rhinoise des chasseurs de grand gibier. Au programme

18h Messe de la Saint Hubert en l’église Saint Etienne de Schnersheim,

19h Commémoration de l’Armistice 1918,

20h30 Cocktail dînatoire à la salle des fêtes.

Vous êtes tous chaleureusement invités à participer à ces moments de mémoire, de partage et de convivialité, venez nombreux honorés nos traditions ! 0  .

4 Place de l’Eglise Schnersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 61 18 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Messe de la Saint Hubert Schnersheim a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg