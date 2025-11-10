Messe de la Saint Hubert Schnersheim
Messe de la Saint Hubert Schnersheim lundi 10 novembre 2025.
Messe de la Saint Hubert
4 Place de l’Eglise Schnersheim Bas-Rhin
Début : Lundi 2025-11-10 18:00:00
fin : 2025-11-10 21:00:00
2025-11-10
La Messe la Saint Hubert est animée par les sonneurs de cor de l’association bas-rhinoise des chasseurs de grand gibier. Au programme
18h Messe de la Saint Hubert en l’église Saint Etienne de Schnersheim,
19h Commémoration de l’Armistice 1918,
20h30 Cocktail dînatoire à la salle des fêtes.
Vous êtes tous chaleureusement invités à participer à ces moments de mémoire, de partage et de convivialité, venez nombreux honorés nos traditions ! 0 .
4 Place de l’Eglise Schnersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 61 18
