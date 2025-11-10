Messe de la Saint Hubert Schnersheim

Messe de la Saint Hubert

4 Place de l'Eglise Schnersheim Bas-Rhin

Début : Lundi 2025-11-10 18:00:00

fin : 2025-11-10 21:00:00

2025-11-10

La Messe la Saint Hubert est animée par les sonneurs de cor de l’association bas-rhinoise des chasseurs de grand gibier. Au programme

18h Messe de la Saint Hubert en l’église Saint Etienne de Schnersheim,

19h Commémoration de l’Armistice 1918,

20h30 Cocktail dînatoire à la salle des fêtes.

Vous êtes tous chaleureusement invités à participer à ces moments de mémoire, de partage et de convivialité, venez nombreux honorés nos traditions !

4 Place de l’Eglise Schnersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 61 18

