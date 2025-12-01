Messe de la veille de Noël Niedernai
Messe de la veille de Noël Niedernai mercredi 24 décembre 2025.
Messe de la veille de Noël
rue Principale Niedernai Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-24 23:59:00
2025-12-24
Célébration catholique du Vigile de la Nativité. Messe de minuit à l’église Saint-Maximin de Niedernai.
rue Principale Niedernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 55 24 paroisse.obernai67210@gmail.com
English :
Catholic celebration of the Vigil of the Nativity. Midnight mass at Saint-Maximin church in Niedernai.
German :
Katholische Feier der Vigil von Mariä Geburt. Mitternachtsmesse in der Kirche Saint-Maximin in Niedernai.
Italiano :
Celebrazione cattolica della Veglia della Natività. Messa di mezzanotte nella chiesa di Saint-Maximin a Niedernai.
Espanol :
Celebración católica de la Vigilia de la Natividad. Misa de medianoche en la iglesia de Saint-Maximin de Niedernai.
