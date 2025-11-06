Messe de l’an neuf Turckheim
Messe de l’an neuf Turckheim jeudi 1 janvier 2026.
Messe de l’an neuf
Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Jeudi 2026-01-01 10:00:00
Messe de la nouvelle année
Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 06 18
English :
New Year’s mass
German :
Neujahrsmesse
Italiano :
Messa di Capodanno
Espanol :
Misa de Año Nuevo
L’événement Messe de l’an neuf Turckheim a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme de Colmar