Messe de l’Avent Fort-Moville samedi 13 décembre 2025.

Début : 2025-12-13 17:30:00
Venez assister à une messe de tradition culturelle normande.
Puis une messe de l’Avent sera célébrée, dans le plus pure tradition Paysans normands , et sera animée par la chorale La farandole d’Epaignes.   .

Eglise Fort-Moville 27210 Eure Normandie   assoautourdulavoir@gmail.com

