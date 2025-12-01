Messe de l’Avent

Eglise Fort-Moville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez assister à une messe de tradition culturelle normande.

Puis une messe de l’Avent sera célébrée, dans le plus pure tradition Paysans normands , et sera animée par la chorale La farandole d’Epaignes. .

Eglise Fort-Moville 27210 Eure Normandie assoautourdulavoir@gmail.com

English : Messe de l’Avent

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Messe de l’Avent Fort-Moville a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge