Messe de l’Avent Fort-Moville
Messe de l’Avent Fort-Moville samedi 13 décembre 2025.
Messe de l’Avent
Eglise Fort-Moville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 17:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Venez assister à une messe de tradition culturelle normande.
Puis une messe de l’Avent sera célébrée, dans le plus pure tradition Paysans normands , et sera animée par la chorale La farandole d’Epaignes. .
Eglise Fort-Moville 27210 Eure Normandie assoautourdulavoir@gmail.com
English : Messe de l’Avent
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Messe de l’Avent Fort-Moville a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge